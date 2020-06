Reportage: Het extreme leven van Schoorlse kanoster Martina Wegman

SCHOORL - Martina Wegman kwalificeerde zich in september 2019 voor de Olympische Spelen in Tokio van 2020. Daarmee is ze de eerste Nederlander in 12 jaar tijd die een Olympisch startbewijs bemachtigt in het onderdeel kanoslalomvaren. Nu de Spelen zijn uitgesteld tot 2021, heeft de 30-jarige atlete een extra jaar de tijd zich klaar te maken voor de medaillestrijd. Watersportverband maakte een minidoc over het extreme leven van de Schoorlse kanoster.