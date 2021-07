IJmuidenaar gek van meeuwengekrijs en stapt naar rechter: "Ik lig 's nachts wakker"

Nooit eerder spande iemand een proces aan om overlast van krijsende meeuwen in te perken. Maar dat hij de primeur heeft, laat Tom Bes onberoerd. Hij wil dat de overlast van de meeuwen in de achtertuin van zijn huis in de IJmuidense rivierenbuurt zo snel mogelijk stopt. "Ik word er gek van", verzucht hij. "Ik lig soms de halve nacht wakker. Emotioneel doet het echt iets met me."

Al een jaar of twintig nestelen meeuwen tussen de daken van de flat achter zijn huis en al die tijd voert hij strijd tegen de overlast die ontstaat doordat buurtbewoners de vogels voeren. "Ze tikken met hun snavels tegen de ramen en lopen gewoon door de keuken. Ze zijn zo brutaal als wat." Een schrale troost is dat de meeuwen hem alleen in het broedseizoen (van april tot augustus) het leven zuur maken. "Als dit het hele jaar door zou gaan, was het helemáál geen leven."

Dat de gemeente Velsen niet optreedt is het gevolg van het schrappen van het verbod op voederen van meeuwen uit de Algemene Plaatselijk Verordening (APV). Daardoor wordt er niet gehandhaafd. "Heel vreemd", zegt Bes. "In andere gemeenten komt het juist ín de APV, maar in Velsen hebben ze het er uitgehaald."

Bes begrijpt best dat een havenplaats nu eenmaal veel meeuwen heeft. Maar wat hij niet snapt, is dat mensen niet met de vogels kunnen omgaan. "Het probleem is het voeren. Ik heb een buurvrouw die ze eten geeft. Ja, je snapt wel wat er dan gebeurt... Het is vreselijk dat daar niet tegen opgetreden wordt. Dat is de reden dat ik naar de rechter ben gestapt, want dit is niet vol te houden."

Buurvrouw wil niet stoppen met voeren: "Het gaat maar om twee meeuwen"

In het kort geding in Haarlem stuurde de rechter aan op mediation tussen Tom Bes en zijn buurvrouw, die de meeuwen zou voederen. De gemeente Velsen, vertegenwoordigd door advocaat Noël Ellens, gaat het bemiddelingstraject begeleiden. Bes en zijn buurvrouw hadden enige bedenktijd nodig voordat ze akkoord gingen met het voorstel. Beiden zien er weinig heil in omdat hun relatie al jaren slecht is. Mocht mediation niets opleveren dan keren beide partijen weer terug in de rechtszaal, want Bes wil het er niet bij laten zitten. "Dit probleem moet gewoon opgelost worden."

Op de vraag van de rechter of de buurvrouw wil stoppen met voeren, antwoordde ze: "Nee, ik doe niks verkeerd. Soms, als ik een gekookt aardappeltje over heb, gooi ik dat naar ze. Daar zit niet zoveel kwaad in. Het gaat maar om twee meeuwen. Hij (Bes/red.) is gewoon een lastercampagne tegen mij begonnen. Een andere buurman geeft feestjes, maar daar heeft hij géén last van. Hij procedeert gewoon tegen van alles en nog wat."

Volgens haar is hun relatie verstoord geraakt toen Bes jaren geleden zonder haar toestemming de heg tussen hun tuinen is gaan knippen terwijl zij in het buitenland was. Sindsdien zou Bes zijn hoofd omdraaien als ze hem in de poort tegenkwam. De rechtszitting had door deze anekdote veel weg heeft van een aflevering van de Rijdende Rechter of een soortgelijk televisieprogramma waarbij buren elkaar in de haren vliegen.

De gemeente Velsen toonde zich tevreden met de uitkomst van de zitting. "We zien het probleem en willen daarin graag het voortouw nemen", aldus advocaat Noël Ellens, die benadrukte dat de gemeente instrumenten mist om op te treden sinds een verbod op voederen niet meer in de Algemene Plaatselijke Verordening staat. Om de overlast van meeuwen toch zoveel mogelijk te beperken, geeft Velsen haar inwoners tips en is er contact met woningcorporaties om bewoners te informeren over hoe meeuwenoverlast tegen te gaan.