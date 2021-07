Elfstedentocht op wieltjes: Jos Geijsel (75) bindt opnieuw de skeelers onder

De 75-jarige Jos Geijsel uit Ouderkerk aan de Amstel is vanochtend om 05.30 uur gestart aan de Elfstedentocht op skeelers. Jos probeerde het vorig jaar ook al, maar kwam toen tot tien van de elf steden. Hij is vastberaden en hij stelt tijdens zijn laatste trainingsrondje: "Hoewel het hoogzomer is, blijft de Elfstedentocht lonken."