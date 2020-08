Jos Geijsel (74) reed een bijna volledige Elfstedentocht op skeelers

Geijsel schaatste de Friese tocht - toen op ijs- in zijn jongere jaren. In '85, '86 en '97 ging hij de uitdaging aan, de eerste twee keer als wedstrijdschaatser. Nu, 23 jaar later, doet hij het op land.

Jos stapt nog altijd graag op zijn skeelers in de zomer. Deze periode skeelert hij zelfs meerdere keren per week. "Dit is mooi. Zon, groen, gras, riet. Riet hoort bij water en bij schaatsen. Wat is er mooier?"

Voorbereiding

Twee dagen voor de start was hij al in Friesland. "Om ons te oriënteren en de route uit Leeuwarden veilig te verkennen." Het plan was om alle elf steden te bezoeken maar zo'n 20 kilometer voor Dokkum was de gepensioneerde fysioloog uitgeput. "Dokkum had ik ook graag willen halen maar daar is het helaas gestokt."

Jos weet wat hij wel en niet aankan en staat daarom zelf niet zo erg te kijken van zijn prestatie. "Het is zeker bijzonder, maar goed, omdat het ook een beetje mijn vak en hobby is, weet ik dat als je goed je krachten opbouwt en met name op de dag zelf verdeelt, dan is het mogelijk dit te doen."

De skatefanaat nodigt jonge skaters en schaatsers dan ook van harte uit om dezelfde uitdaging aan te gaan. "Ook de toppers zelfs, die nu in de skatewereld zitten, die rijden 30 tot 40 kilometer per uur. (...) Die zijn in 5 of 6 uurtjes rond."

Of Jos de tocht volgend jaar weer wil wagen? "Bij leven en welzijn en met nog betere materialen wil ik wel een poging wagen, ja."