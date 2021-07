Expats starten actie voor door brand getroffen gezin: "Wanhopig op zoek naar huis"

Expats in Haarlem slaan hun handen ineen om een gezin dat hun huis zijn kwijtgeraakt bij de grote brand in Haarlem-Noord van dinsdag te helpen. Op Facebook gaat een link rond waarmee geld opgehaald wordt voor de getroffen gezinnen. Inmiddels staat de teller ruim boven de 1.000 euro.

Haarlemmer Klaude Cannaby, oorspronkelijk uit de Filipijnen, is de initiatiefnemer voor de actie. "Ik raakte in gesprek met één van de slachtoffers", schrijft ze op Facebook. "Sharmila uit Maleisië en haar man Michele uit Italië zijn samen met hun 5-jarige dochter wanhopig op zoek naar een huis om te verblijven. Ik vroeg haar om een Tikkie-link te maken zodat iedereen in onze gemeenschap geld kan doneren."

Het gezin is in grote problemen omdat ze geen brandverzekering hadden afgesloten. "Mijn dochter is emotioneel down omdat ze niet meer in dat huis kan blijven. Bedankt allemaal voor jullie steun, ik hoop dat niemand dit ooit hoeft mee te maken", schrijft Sharmila.

Expat-gemeenschap

In het bericht stond ook een oproep aan iedereen die de komende weken op vakantie gaat. "Ik heb al drie reacties ontvangen van mensen die hun huis willen openstellen voor het gezin. Iedereen in onze expat-gemeenschap is erg behulpzaam. De meesten van ons zijn ver bij hun familie vandaan, maar we kunnen altijd steun vinden in de groep."

Bij de brand achter de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is een woning volledig verwoest. De buitengevel van het huis ernaast is verbrand. Een restaurant, wasserette en de woningen erboven zijn beschadigd door de hitte van het vuur. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.