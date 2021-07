Woning verwoest bij grote brand: "Ik pakte mijn kat en ging meteen naar buiten"

Bij een grote brand in een pand achter de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord is een woning helemaal uitgebrand. De buitengevel van de woning ernaast is verwoest. Een restaurant, wasserette en de woningen erboven zijn beschadigd door de hitte van het vuur. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. Er waren vandaag werkzaamheden op het dak van de woning, maar of dat ook de oorzaak is, kan de woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland niet bevestigen. Wel zegt hij dat het vuur is ontstaan op het balkon.

Mohsen Ahmadi van een kledingstomerij aan de Rijksstraatweg hoorde sirenes en zag veel brandweerwagens en politieauto's voor de deur stoppen. "Op dat moment ben ik naar buiten gegaan", vertelt hij. "Toen zag ik hoge vlammen uit een pand achter de stomerij komen. Omdat ik bang was dat het vuur zou overslaan ben ik buiten gebleven. Het is nog onduidelijk of ik schade heb."

"Ik mag mijn woning niet in"

De bovenbuurman van de stomerij kwam aan toen de brand al gaande was. "Ik mag mijn woning niet in dus ik weet niet hoe het eraan toe is", vertelt Viktor Beelen. "Maar ik vrees dat er wel schade zal zijn. Mijn huis zit tegen de woningen aan waar de brand was."

Bij Stefan Paauw, die drie huizen verder woont, werd er hard op de deur geklopt. "Dat was nog voordat de brandweer er was", zegt hij. "Ik was aan het stofzuigen toen de politie voor de deur stond. Toen ik opendeed kwam er gigantisch veel hitte naar binnen en zag ik de vlammen. Ik heb mijn kat gepakt en ben meteen naar buiten gegaan."