Liveblog: Kist Peter R. de Vries bezaaid met rode rozen

In de rij voor het afscheid van Peter R. de Vries stond ook de familie van de in 2003 vermoorde Deborah Rosiek uit Amsterdam. Peter heeft ook veel voor hen betekend toentertijd, zegt de moeder van de vermoorde vrouw. "Mijn dochter is in 2003 vermoord, we wisten niet door wie. Peter wist wie het was, het was een vriend van haar. Hij is toen een paar dagen lang bij zijn deur gaan wachten om met hem te praten, want hij wilde met niemand praten. Mijn dochter is nooit gevonden, ik heb nooit afscheid kunnen nemen." Nu staat ze in de rij om Peter een laatste eer te brengen. "Peter heeft gestreden, hij heeft zijn best gedaan."