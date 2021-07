Van raadslid tot advocaat: deze mensen staan in de rij voor Peter R. de Vries

Honderden mensen staan vandaag urenlang in de rij om Theater Carré in Amsterdam binnen te komen, om daar misdaadverslaggever Peter R. de Vries de laatste eer te bewijzen. Allemaal hebben ze hetzelfde doel, maar een ander verhaal. AT5 en NH Nieuws zetten een aantal van hen op een rij.

NH Nieuws / AT5

Midden tussen de stoet mensen staat Vito Shukrula. Hij leerde De Vries kennen in de rechtszaal. "Als hij er was ging ik een stapje harder zetten, want Peter was kritisch." Nu staat hij in de rij om hem een laatste groet te brengen, ook al stonden ze soms wel eens tegenover elkaar met hun werk. "Maar hij was kritisch en rechtvaardig. Hij heeft een hele grote bijdrage geleverd aan de maatschappij. Hij was een uniek mens."

Advocaat Vito Shukrula - NH Nieuws / AT5

Achter hem staat een aantal dames in de rij. Ze hebben speciale shirts laten maken, met daarop een foto van De Vries en achterop de tekst die De Vries als tattoo droeg, on bended knee is no way to be free. "Uit respect staan wij hier."

Shirts voor Peter R. de Vries - NH Nieuws / AT5

Iemand die ook met een speciaal shirt in de rij staat, is DENK-raadslid Sheher Khan. "Dit had hij aan tijdens de Kleurrijke Top 100 een aantal jaar geleden. Hij heeft hiermee zijn boodschap gegeven die hij altijd geeft: opstaan voor de minderbedeelden."

Denk-raadslid Sheher Khan - NH Nieuws

Ook de familie van de in 2003 vermoorde Deborah Rosiek uit Amsterdam staat in de rij. Peter heeft ook veel voor hen betekend toentertijd, zegt de moeder van de vermoorde vrouw. "Mijn dochter is in 2003 vermoord, we wisten niet door wie. Peter wist wie het was."

Moeder vermoorde Deborah - NH Nieuws / AT5

Theater Carré is nog tot op zijn vroegst tot 20.00 uur geopend om iedereen de kans te geven om afscheid te nemen van de vermoorde De Vries. Morgen is zijn uitvaart in besloten kring.