Justin Kluivert volgt Stengs en gaat spelen voor OGC Nice

Justin Kluivert speelt komend seizoen op huurbasis voor OGC Nice. Dit heeft de Franse club wereldkundig gemaakt. De 22-jarige Amsterdammer wordt door AS Roma voor één seizoen verhuurd aan de nummer negen van het afgelopen seizoen in de Ligue 1.

Kluivert kreeg afgelopen week van zijn nieuwe trainer José Mourinho het bericht dat hij niet op veel speeltijd kon rekenen bij AS Roma. De oud-Ajacied werd het afgelopen seizoen ook al verhuurd aan RB Leipzig, maar de Duitse club besloot de optie tot koop in de huurovereenkomst niet te lichten. Ook in de huurovereenkomst met OGC Nice is een optie tot koop opgenomen. Deze is naar verluidt vastgesteld op tien miljoen euro.

Nieuwe kans in Frankrijk

Kluivert vertrok drie jaar geleden van Ajax naar de Italiaanse hoofdstad. In zijn twee seizoenen in Rome wist hij niet uit te groeien tot een vaste basisspeler. Hij speelde tot op heden 68 wedstrijden voor AS Roma en scoorde hierin 9 keer en gaf 8 assists. Het afgelopen seizoen kwam hij bij RB Leipzig tot 4 doelpunten en 1 assist in 29 officiële optredens.

In de Zuid-Franse stad komt Kluivert landgenoot Calvin Stengs tegen. Stengs tekende vorig week een contract voor vijf seizoenen bij OGC Nice.