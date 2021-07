Fotograaf en geportretteerden geschokt na bekladding foto's 'Legale Liefde'

De kunstenaar achter de rondreizende fototentoonstelling en de afgebeelde Amsterdammers zijn ontdaan nadat in de nacht van zondag op maandag de werken in Nieuw-West werden vernield.

"We hebben het er weleens over gehad dat dit kon gebeuren", zegt fotograaf Ernst Coppejans aan de oever van de Sloterplas, "maar dit is van een andere categorie. Er is niet zomaar iemand langs gekomen met een viltstift die een snorretje heeft getekend. Hier zijn bij iedere nek strepen getrokken. Dus dat laat niet heel veel aan de verbeelding over. Dat raakt diep."

Sinds april trekt de expositie door de stad om het 20-jarig jubileum van het homo-huwelijk te vieren. De LHBQTI-stellen staan openhartig op de foto en vertellen in een interview waarom het zo belangrijk is dat ook zij konden trouwen. Alleen Noord is na Nieuw-West nog aan de beurt.

Quote "Ze zijn gewoon gek in hun kop" voorbijganger aan de sloterplas over de bekladders

Coppejans: "In die andere vijf stadsdelen is dat helemaal fantastisch gegaan, super positieve reacties, hele mooie gesprekken zijn daar uit voortgekomen. Dus dat moet ook gezegd worden. En hier binnen twee dagen is dit aan de hand."



Coppejans, die samen met stichting Open Mind het werk in opdracht van de gemeente maakte, gaat aangifte doen van de bekladding. Vrijdag zullen er nieuwe, herstelde werken worden opgehangen. Makers en gemeente overleggen nog of er vanaf dan beveiliging nodig is.