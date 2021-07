Reizende fototentoonstelling 'Legale Liefde' beklad in Amsterdam: "Zielige actie"

De reizende fototentoonstelling 'Legale Liefde', waarmee het twintigjarig bestaan van het homohuwelijk in Nederland wordt gevierd, is in Amsterdam Nieuw-West beklad en vernield. Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver noemt het een 'zielige actie'.

De fotoserie, gemaakt door kunstenaar Ernst Coppejans, bestaat uit twintig persoonlijke duoportretten van homo- en lesbische stellen die in de afgelopen 20 jaar getrouwd zijn. De expositie was eerder al te zien op diverse plekken in de stad, zonder problemen. In Nieuw-West, waar de foto's vanaf afgelopen vrijdag te zien zijn, ging het echter mis. Daar zijn onder meer strepen door de portretten geklad.

'Nemen actie hoog op'

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver is totaal niet te spreken over de actie. "Hoe zielig ben je als het aanzicht van twee gelukkige mensen verbonden in de liefde je tot vernielingen en bekladdingen drijft?", schrijft hij op Facebook. "Wij nemen deze zielige actie hoog op, omdat ook in Nieuw-West queer- en transmensen wonen, werken of simpelweg zijn. Zij zijn ons dierbaar en moeten weten dat zij zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Dat is nu al lang niet altijd zo en wij werken er hard aan dat stapje voor stapje te verbeteren."Ünver hoopt dat de kunstwerken snel schoongemaakt zijn. "De foto’s zullen blijven schitteren", belooft hij.

De kunstwerken zijn een initiatief van Stichting Open Mind. Ze zijn nog tot 6 augustus bij Meervaart te zien: daarna verhuizen ze naar de IJpromenade in Noord.