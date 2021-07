Racistische symbolen op muren en deuren in Wormerveer: "Ze moeten gewoon weg"

Het symbool 'White Power', een cirkel met daarin een kruis, is sinds een aantal weken in Wormerveer-Zuid te zien. "Het gaat echt om racistische symbolen", legt Erik Schaap van Bureau Discriminatiezaken uit. "De associatie moet zo snel mogelijk van de straat." Mediapartner RTV Zaanstreek zag het teken op verschillende plekken, zoals lantaarnpalen, muren, vuilnisbakken en deuren.

Het teken White Power wordt vaak gebruikt door extreemrechtse organisaties, het witte ras is volgens hen superieur. In de jaren '60 schreef George Lincoln Rockwell, de leider van de American Nazi Party, een boek genaamd White Power.

Volgens Erik Schaap van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland is het teken in een ver verleden vaker getoond. "Er woonden toen een paar neonazi's in Wormerveer." Schaap vermoedt dat deze bekladdingen door één persoon zijn gemaakt.

Waar de bewoners het over eens zijn is dat de tekens zo snel mogelijk moeten verdwijnen. "Ze moeten gewoon weg", benadrukt Erik Schaap. Gemeente Zaanstad is op de hoogte gesteld. Wanneer de haatdragende uitingen weggehaald worden, is nog niet bekend.