Aziatische jongen (16) krijgt keiharde trap: "Ze riepen racistische dingen naar me"

ZAANDAM - Wat een gezellige middag met vrienden bij de Jagersplas had moeten worden, liep voor de 16 jarige Y. uit op een nachtmerrie. Hij kreeg gisteren een trap in zijn gezicht nadat hij meerdere keren werd uitgescholden voor onder meer kankerchino. Y. is bang om alleen over straat te lopen. "Ik wil vertellen dat dit ook in Nederland gebeurt."

Y. is de voorletter van het slachtoffer. Vanwege privacyredenen wordt zijn hele naam niet genoemd. De volledige naam is bekend bij de redactie, net als die van zijn moeder.

De jongens liepen nog een aantal keer langs en de groep werd steeds groter. "Op de grond lag de telefoon van een vriendin en die pakten ze af, omdat ze dachten dat 'ie van mij was. Uiteindelijk kreeg ik de telefoon terug en gingen ze weg. Ik dacht dat het toen wel klaar was."

Y. uit Zaandam vertelt aan NH Nieuws dat hij zat te kaarten en even verderop iets wilde vragen aan twee meiden uit zijn vriendengroep. Drie voor hem onbekende jongens liepen langs en begonnen racistische dingen te roepen naar Y.: "Ze riepen kankerchino en kankervriend", aldus de jongen, die ouders heeft die zijn geboren in Zuid-Korea. "Toen ik zei dat ik ze niets had gedaan, kwamen ze terug met zeven jongens."

De gebeurtenis van gisteren heeft veel impact op de 16-jarige Y. Zo is hij vanmorgen met iemand naar school gefietst, uit angst voor dat dit nog een keer gebeurt. Toch wil hij graag zijn verhaal doen: "Ik wil laten zien dat dit soort dingen ook in Nederland gebeuren; hier speelt ook racisme. Ik word vaak uitgescholden en meestal doe ik dan niks, maar nu ben ik het zat. Veel Aziaten worden gediscrimineerd en mensen kijken er overheen."

"Ik moest 'sorry baas' roepen, maar dat wilde ik niet. Ik zei alleen 'sorry', ook al wist ik niet waarom. De jongens kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk kreeg ik een trap. Daarna heb ik mij kalm en stil gehouden, zodat ze weg zouden gaan." Op de video, die een van de aanwezige jongens zou hebben gemaakt en via via bij Y. terecht is gekomen, is te horen dat de jongens daarna moeten lachen.

Y. probeert de situatie te sussen en zegt dat iedereen toch zijn eigen ding kan doen en dat niemand dan last heeft van elkaar. "Een jongen zei toen: 'Zo werkt dat niet in Zaandam', terwijl ik zelf ook uit Zaandam kom."

Maar dat blijkt niet het geval en de jongens met zijn twintigen terug. "Ze hadden duidelijk de pik op mij, ook al had ik niks gedaan. Ze zeiden ook 'coronachinees' tegen me."

"Alle Aziaten worden over één kam geschoren. We zijn er klaar mee."

De moeder van Y. is geadopteerd uit Zuid-Korea en heeft zelf al haar hele leven te maken met discriminatie. S.: "Ni Hao, zeiden ze dan (een Chinese begroeting, red.) en als ik niet reageerde was ik een slet. Of 'je ouders hebben zeker een Chinees restaurant' heb ik zo vaak gehoord. Alsof iedere Aziaat Chinees is. We worden allemaal over een kam geschoren."

Minder mondig

Ze is nooit fysiek aangevallen, maar toen ze haar zoon dit vertelde en ze later ook de video van zijn mishandeling onder ogen kreeg, was de maat vol. "Ik ken veel Aziaten en we zijn nou eenmaal iets minder mondig en lossen dingen liever zelf op, in onze community, maar nu zijn we er klaar mee."

Later deze week zullen Y. en zijn ouders aangifte doen bij de politie. Zij krijgen hierbij hulp van belangenorganisatie voor Nederlanders met een Aziatische achtergrond Asian Raisins.