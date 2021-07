Quick Boys is dinsdag de vervanger van Heracles Almelo voor Telstar

Het is Telstar toch gelukt om morgen een oefenwedstrijd te spelen. Na het wegvallen van Heracles Almelo is tweede divisionist Quick Boys de tegenstander in Katwijk.

De aftrap is om 19.00 uur en de wedstrijd is vrij toegankelijk voor publiek. Testen voor Toegang is dus niet nodig. Daarom is het voor supporters wel zaak om anderhalve meter afstand te houden.

Het duel met Heracles Almelo kon niet doorgaan vanwege teveel blessures bij de ploeg uit de eredivisie. Het betekende al de zesde afgelaste wedstrijd van Telstar deze voorbereiding.