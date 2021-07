Veel festivals afgelast, maar 's-Graveland toch decor van festival Wonderfeel

Normaal gesproken trekt het festival in een heel weekend zo'n 10.000 bezoekers, die kunnen genieten van talloze optredens verdeeld over zeven podia. Dat is er nu niet bij: er zijn slechts vier podia en de festivaldagen worden in tweeën verdeeld om verspreid over de dag zoveel mogelijk gasten te kunnen ontvangen. Dat zijn er wel veel minder dan normaal: er zijn slechts 3.500 kaarten beschikbaar, bovendien krijgen festivalgangers ook een vaste zitplaats toegewezen.

Alle bezoekers van het festival moeten vooraf een negatieve test of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. "De nieuwe maatregelen betekenen dat we weliswaar enkele aanpassingen moeten doen, maar dat Wonderfeel wel door kan gaan. Weet dat wij er alles aan doen om u op een veilige en ontspannen manier te ontvangen", laat de organisatie aan de bezoekers weten.

Zestig optredens

Hoewel het programma flink afgeslankt is, staan er toch nog ruim zestig optredens op het programma van onder meer Holland Baroque, het Nederlands Kamerkoor en het eigen Wonderfeel Festival Orchestra.

Wonderfeel heeft vorig jaar, nadat het was afgelast, een hele week met proefopstellingen getest hoe het evenement toch coronaproof gehouden kon worden. Dat moest als voorbeeld dienen voor andere festivals. Het festival kan voor deze editie rekenen op financiële steun van onder meer de provincie om alle extra 'coronakosten' te dekken.