Wonderfeel festival hoopt deze zomer weer te verbinden: "Vol gas voor zevende editie"

NOORD-HOLLAND - Het lijkt van een andere tijd: een festivalterrein vol mensen, genietend van muziek, dans en elkaar. Hoe anders is de situatie nu. Het festivalterrein van Wonderfeel in ‘s Graveland bleef vorige zomer leeg, maar er is hoop voor dit jaar.

"In een normale situatie zouden we hier in drie dagen ongeveer 10.000 mensen hebben. Het hoofdveld is nu volkomen kaal, dus ik sta hier wel met een beetje weemoed. We hebben het vorig jaar ook moeten skippen en ik hoop dat dat ons bespaard blijft. We zijn nu eigenlijk vol gas aan het geven in de hoop dat wij op 16, 17 en 18 juli de zevende editie van Wonderfeel kunnen hebben", vertelt organisator Georges Mutsaerts.

Met hulp overleven

Mede door de financiële hulp van de provincie is het mogelijk om deze onzekere tijd te overleven. Het zou voor de regio erg zonde zijn als de driedaagse vol klassieke muziek verdwijnt, want de waardering vanuit omringende plaatsen is groot.

"We merken dat er uit de gemeente Hilversum, Naarden, Bussum en omringende gemeenten Wonderfeel echt populair is. 20 procent van de kaartverkoop vindt daar plaats. Als je met een passer een cirkel om Wonderfeel heen zou trekken, dan heb je met 50 kilometer wel 70 procent gedekt."