Vaccinatie-unit in Amsterdam Nieuw-West verwijderd na intimidatie en vernieling

De mobiele vaccinatie-unit op de Willem Roelofsstraat in Amsterdam is afgelopen dinsdagavond gesloten na een incident met een groep jongeren. Daarbij werd onder meer een steen door een autoruit van een beveiliger gegooid. De sfeer was zo onveilig dat de GGD uiteindelijk heeft besloten de vaccinatie-unit dezelfde avond nog te verwijderen.