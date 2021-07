Besmettingen overal in provincie fors gestegen, Amsterdam zelfs 's lands koploper

Het virus grijpt om zich heen in onze provincie. In de regio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland is het risiconiveau momenteel zeer ernstig. Dit is de hoogste graad en betekent dat er extreem veel besmettingen zijn. De cijfers van de afgelopen week zijn vandaag overzichtelijk gemaakt op een kaart van het RIVM .

In andere delen van de provincie is het al niet veel beter gesteld: daar geldt het één na hoogste risiconiveau 'ernstig'. Amsterdam loopt zowel in onze provincie als landelijk op kop: 664 per 100.000 inwoners testten positief in de regio Amsterdam-Amstelland in de periode 5 t/m 11 juli. Maar ook in absolute getallen heeft Amsterdam de meeste besmettingen.

Volgens hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding Aura Timen, die de leden van de Tweede Kamer vanmiddag informeerde, hoort de regio Amsterdam-Amstelland bij de 'absolute stijgers'.

Twee Amsterdammers hebben zelfs covid gekregen nadat ze volledig ingeënt waren of al een infectie hadden doorgemaakt. Zij vertellen hierover aan de NOS in een artikel over herbesmetting bij gevaccineerde ex-covidpatiënten.

Nieuw dagrecord

In alle regio's in Noord-Holland gaat het om een stijging van het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week. In 't Gooi was dit aantal zes keer zo hoog als vorige week. Er waren daar op sommige dagen zelfs meer positieve testen dan op het hoogtepunt van de coronacrisis afgelopen december.

Het risiconiveau skipte zo een graad en ging van 'zorgelijk' gelijk naar 'zeer ernstig'. Laren kwam als gemeente dicht in de buurt bij Amsterdam qua aantallen: 611,7 op de 100.000 mensen testten daar positief.

Onderstaand kaartje laat de nieuwe besmettingen én het aantal besmettingen per 100.000 inwoners zien van de afgelopen week. Dit kaartje geeft niet de risiconiveaus weer, die vind je hier. Tekst gaat verder onder de kaart.