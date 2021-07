Flinke gasbrand in rijtjeshuis Landsmeer: "Het huis is onbewoonbaar"

Een gasbrand in de Klaverstraat in Landsmeer heeft vanmiddag voor 'behoorlijk wat schade' aangericht. Dat zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Omdat het om een gasbrand gaat, wordt er uiterst voorzichtig geblust.

Er lijken geen gewonden te zijn. Bert van den Heerik, woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: "Eén persoon is nagekeken door de ambulance." Volgens een buurtbewoonster zijn de bewoners veilig.

Stank

Verslaggever Tom van Midden is ter plaatse en vertelt dat de woning in het midden van een huizenblok staat. Toen hij aankwam zag hij nog rook, maar dat is nu niet meer aan de orde. De brand is rond een uur of een ontstaan en buurtbewoner Martijn rook het meteen: "Die geur herken je meteen."

Martijn rook een plasticachtige geur en besloot te gaan kijken. Hij bracht buurtbewoners op afstand van het huis. "Het is heel triest voor de bewoners." De buren bleven in hun huis zitten, maar zijn volgens de buurman ook in veiligheid gebracht. "Het huis is onbewoonbaar."

Zware explosies

Astrid den Hoeve woont naast het huis en werd door de postbezorger op de brand geattendeerd. "Er zijn drie zware explosies geweest en het huis stond in vuur en vlam. Het had veel erger kunnen aflopen."

Omdat het een gasbrand betreft is ook netbeheerder Liander aanwezig. "Voorlopig kunnen deze mensen niet terug naar hun woning toe", aldus woordvoerder Bert van den Heerik.