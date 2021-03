Gaslek in flat Zaandam, bewoners twintig woningen geëvacueerd

ZAANDAM - Alle twintig appartementen in een flat aan de Ereprijsweg zijn vanochtend rond 10.00 uur ontruimd vanwege een gaslek. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen bij een bedrijf in de buurt. Het lek liep af met een sisser: binnen twee uur mochten ze hun huis weer in.

De gaslekkage is mogelijk ontstaan door werkzaamheden, zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Netbeheerder Liander is bezig geweest om het lek te dichten.

Zowel jong als oud moest hun appartement verlaten. Zij mochten rond 12:00 uur weer terug. De woningen werden gecheckt en daarbij werd geen gas meer gemeten.

Tweede gaslek in week tijd

Het is het tweede grote gaslek in Zaandam in korte tijd. Vorige week moesten er - weliswaar in een andere straat - nog ruim honderd senioren worden geëvacueerd vanwege een gaslek in hun wooncomplex.