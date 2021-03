Ruim honderd senioren geëvacueerd vanwege gaslek in wooncomplex

ZAANDAM - Een seniorencomplex aan de Tjotterlaan is vanochtend volledig ontruimd vanwege een gaslek. Inmiddels is het lek gedicht en kunnen de ruim honderd bewoners weer naar hun woningen.

Het gaat om de bewoners van ongeveer honderd appartementen, zo laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan NH Nieuws weten. Zij werden opgevangen in een recreatiezaal van het complex. In aanloop naar dat moment werd een deel van de bewoners opgevangen in een lijnbus, zodat ze de verrichtingen van de hulpdiensten niet in de kou hoefden af te wachten.

Het gaslek werd ontdekt nadat bewoners gas hadden geroken. De brandweer en Liander kwamen daarop naar het gebouw om onderzoek te doen. Omdat er inderdaad een hoge concentratie gas werd gemeten, is besloten de hoofdkraan dicht te draaien.

Gas in spouwmuur

Volgens getuigen werd het lek gevonden in een appartement op de eerste verdieping van het complex, maar dat kan de woordvoerder van de veiligheidsregio niet bevestigen. Omdat de hoofdkraan inmiddels is dichtgedraaid, daalt de concentratie gas in het pand. Toch is het gevaar daarmee nog niet volledig geweken, benadrukt de woordvoerder. "Er zit gas in een spouwmuur, dat moet er eerst worden uitgehaald."

Verslaggever Tom van Midden is aan de Tjotterlaan ziet dat er tenminste vier ambulances bij het seniorencomplex staan. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio zijn er voor zover bekend nog geen mensen onwel geworden.