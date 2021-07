Toch tot op het laatste moment spannend: gaat de kermis in Opmeer wel of niet door?

Nu bekend is geworden dat de kermisfeesten in Heiloo voor veel nieuwe coronabesmettingen hebben gezorgd, was het de vraag of er een streep door de kermis in Opmeer ging. Mede-organisator Patrick Vonck moest gisteravond nog langs bij de burgemeester, maar had na dat gesprek goed nieuws: de kermis mag gewoon doorgaan.

De kermis staat al klaar op het hondenuitlaatveld in Opmeer - NH Nieuws / Sjoerd Hilarius

"Het kriebelde wel een beetje", vertelt Patrick over het gesprek dat hij met de burgemeester had. Ook hij ziet de besmettingen toenemen en vreesde dat alles ingepakt kon blijven staan. Maar het gesprek met de burgemeester was erg positief, aldus Patrick vanmorgen in gesprek met verslaggever Sjoerd Hilarius. "Hij heeft gisteravond verteld dat de kermis in Opmeer mag doorgaan, het mag!" Over Heiloo vertelt Patrick dat hij niet bang is voor eenzelfde soort situatie: "Wij hebben er hier geen horeca bij." De kermis, ook wel Super Kermis Opmeer genoemd, staat op losloopgebied voor honden langs de Weijver. Aan regels houden Verder zijn er natuurlijk veel regels waar de bezoekers zich aan moeten houden. "We zijn een doorstroomgebied, we hebben een ingang en uitgang. Er is een looproute en er komen pijlen op de grond. Als het te druk wordt, gaan we het hek sluiten. Dat houden wij allemaal in de gaten." Volgens Patrick kan goed worden ingeschat hoe druk het wordt. "Omdat wij hier al jaren op de kermis staan, ook in de normale vorm. En dan kunnen we redelijk goed inschatten hoeveel publiek er komt." Uiteindelijk hoopt Patrick dat op meer plekken de kermis gewoon blijft doorgaan, omdat dat ook zorgt voor een betere spreiding van het publiek. "Geef ons de ruimte om ons open te laten gaan op onze plekken. Dan krijgen we een lokale kermis in een eigen omgeving, en hoeven mensen niet ver te reizen." Luister hier het hele interview terug dat verslaggever Sjoerd Hilarius had met mede-organisator Patrick Vonck.

