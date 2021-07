Hondenuitlaatveld aankomend weekend decor van Opmeerse kermis

De kermis in Opmeer gaat dit jaar toch door. De kermisattracties worden deze week opgebouwd op het losloopgebied voor honden langs de Weijver. Normaal gesproken vindt de Opmeerse kermis zo rond eind mei plaats, maar daar ging twee jaar op rij een streep door. Daarom is de kermis dit jaar van donderdag 15 juli tot en met dinsdag 20 juli.

Onder de noemer 'Super Kermis Opmeer' wordt de kermis van aanstaand weekend aangekondigd op Facebook. "Er komen wel wat meer attracties", vertelt mede-organisator Patrick Vonck. Hij noemt een grote glijbaan en reuzenrad als voorbeelden. "Ik ben er met de botsauto's en de Triple X, een bank die door de lucht heendraait."

De kermis is dit jaar niet op de Paardenmarkt, maar het omheinde grasveld langs de Weijver en de Koningspade. Dat is al een omheind terrein met een specifieke in- en uitgang. Vonck vertelt dat er voor bezoekers een looproute is.

'Ruime looppaden'

"De locatie is ruim opgezet. Dat zorgt ervoor dat die anderhalve meter makkelijk te behouden is", vertelt Vonck. "We hebben ruimte genoeg, de paden zijn zo'n zeven à acht meter breed."

Het is voor Vonck de derde kermis dit jaar. "Tot nu toe is er goede belangstelling voor. Vooral vanuit jonge kinderen en hun ouders, opa's en oma's. Je merkt dat de mensen er weer aan toe zijn."