Buurt voert actie voor AED: "Door de snelheid van handelen kan ik het navertellen"

Buurthulpverlener Frank van der Hulst zamelt geld in om een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt te krijgen. In Wormerveer hangen namelijk te weinig apparaten, zegt hij. Volgens de Hartstichting zijn de eerste zes minuten bij een hartstilstand cruciaal en een AED vergroot de overlevingskansen flink.

Frank van der Hulst helpt graag. Hij heeft zijn BHV-diploma en is actief voor HartslagNu . Volgens de organisatie krijgen dagelijks veertig mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartaanval. Frank is al een paar keer opgeroepen voor een reanimatie. "Ik kwam bij een reanimatie en toen moest ik een AED tien minuten verderop halen."

"Mensen waren binnen een paar minuten aan het reanimeren", vertelt Johan. Het is voor hem een jaar geleden en hoewel hij zich van het moment niks meer kan herinneren, kan hij door de nagesprekken wel vertellen hoe het is gegaan: "De AED hebben ze twee keer gebruikt, daarna is het in de ambulance overgenomen."

Als er binnen zes minuten een AED wordt ingezet is de overlevingskans volgens de Hartstichting vijftig tot zeventig procent. Elke minuut later daalt de overlevingskans met tien procent. Het duurt gemiddeld acht tot tien minuten voordat een ambulance aanwezig is.

Frank kon niet helpen, maar omdat de brandweer er snel was, overleefde de persoon in kwestie het wel. Dat is niet altijd het geval en dus ging Frank op onderzoek uit. Hij kwam erachter dat er in een straal van vijfhonderd meter één AED moet hangen. "Ik kwam tot de conclusie dat er bij ons rondom de woning niks hangt."



De Wormerveerder belt met de gemeente, maar die gaat er niet over. Hij wordt doorgestuurd maar de ambulancevoorziening. Die raden hem aan om zelf een actie op te zetten. "Als het bedrag niet behaald wordt, krijgt iedereen zijn geld terug."

Op meer plekken

Johan hoopt dat het Frank lukt: "Het belang van zo'n apparaat in combinatie met een burgerhulpverlener is heel belangrijk." Als het geld bij elkaar is, wil Frank het apparaat in de hal van de Franklinstraat hangen.



De woningen zijn dicht bij station Wormerveer. "Eigenlijk zou je denken dat ieder station of ieder grote horecabedrijf zo'n ding zou moeten hebben", zegt hij. Het lijkt hem een goed idee als op meer plekken in Nederland een AED komt te hangen, want dat is hard nodig.

Geld nodig

Op dit moment is er zo'n 1.500 euro opgehaald. Er is nog 900 euro nodig om de AED in de hal te kunnen ophangen. Frank gaat aanstaande zaterdag flyeren, omdat hij hoopt dat naast zijn flatbewoners, ook andere buurtbewoners de actie steunen.