Buurtbewoners zamelen geld in voor eigen AED: "Hij is zeker nodig in de buurt"

Met een vijftiental omwonenden aan de Beltstraat heeft Simone Folkertsma uit Hippolytushoef een AED aangeschaft. Hij is gisteren aan de muur van initiatiefnemer Simone bevestigd en is indien noodzakelijk te gebruiken bij noodgevallen.

"Deze AED is zeker nodig in deze buurt, want zo'n vier of vijf keer per maand krijg ik wel een oproep dat er iemand in de buurt problemen heeft. En dan is dit apparaat heel belangrijk, want de eerste zes minuten zijn cruciaal", zegt Simone tegen mediapartner Regio Noordkop.

Het gebruik van de AED is niet meer zoals vroeger dat eenieder hem zomaar kan pakken en gebruiken. Nu gaat het allemaal via een app en is hij beveiligd. Iedereen die in het bezit is van een EHBO-diploma kan gebruikmaken van de app. In noodgevallen krijgen deze app-gebruikers dan een melding en kunnen zij met een code gebruik maken van de AED.

Aanzienlijk

Simone is de hele buurt af geweest om een bijdrage te vragen voor de aanschaf, want de kosten (1500 euro) zijn nogal aanzienlijk. In totaal heeft zij 600 euro bijeengebracht, de rest legt zij zelf bij. Diegenen die mee hebben betaald, krijgen later een gratis EHBO-cursus.

Bekijk hieronder de reportage van Regio Noordkop: