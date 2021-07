Kunst Bolwerk opnieuw vernield: "Stoere mannen hebben het in vijf minuten kapotgetrapt"

Opnieuw is er in het Alkmaarse Bolwerk kunst vernield. Het kunstwerk MUUR! dat vorige week vrijdag al na een dag werd omgetrapt is afgelopen zaterdag opnieuw vernield. Het is lang niet het enige kunstwerk van de buiten-expositie #TIERGARTEN dat prooi is voor vandalen. Eerder werden er ook andere werken gestolen of beschadigd.

"Voor die groep 'stoere knullen', die zonodig met grof geweld dit kunstwerk om moesten trappen. Het heeft jullie echt moeite gekost om het om te krijgen. Maar de kunstenaar heeft er nóg meer moeite voor moeten doen om het op te zetten", schrijft Sylphia Kersten op de Facebookpagina 'Je bent Alkmaarder als'.

Sylphia is de moeder van kunstenares Katinka Kersten en is boos. Want haar dochter heeft flink wat tijd in het kunstwerk, een muur met daarin glazen stenen in de vorm van ratten, gestopt. "Ze is er de eerste keer zeven uur mee bezig geweest om het op te bouwen. Toen waren er ook al een paar jochies die het leuk vonden om het kapot te trekken."

Vandalisme

En ook vrijdag is Katinka bezig geweest om haar werk weer op te bouwen. Een flinke klus, want de kit moest van elk steentje afgeschraapt worden. "En jullie hebben het in vijf minuten kapot getrapt! Heel stoer fietsten jullie toen snel weg, want je durft natuurlijk geen verantwoording te nemen voor zo'n daad", aldus Sylphia Kersten.

De expositie #TIERGARTEN in het Alkmaarse Bolwerk heeft al sinds de opening op 27 juni te maken met vanadalisme. Van de elf werken die te bewonderen zijn in het park zijn er al zes toegetakeld of gestolen. Het zorgt voor woede bij organisator Kunstuitleen Alkmaar. "Het lijkt wel op een soort haat", aldus directeur Corien van Eyck van Heslinga.

In de video hieronder die we eerder maakten, zijn de beschadigde kunstwerken te zien en spreken we met kunstenaar en curator Jaap Velserboer.