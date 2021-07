RTL Boulevard hervat vanavond vanuit Hilversum: gemeente neemt extra maatregelen

De uitzendingen van RTL Boulevard gaan vanaf vandaag weer van start. Niet vanaf de gebruikelijke locatie aan het Leidseplein in Amsterdam, maar vanaf een onbekende locatie op het Mediapark in Hilversum. "Er worden diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen", meldt de gemeente Hilversum in een persbericht.

De redactie van RTL Boulevard kreeg afgelopen zaterdag informatie over een 'ernstige dreiging'. Gisteren meldde NRC dat de politie een aanslag met een raketwerper of automatische wapens vreesde. Daarop werd besloten om de live-uitzendingen dit weekend te schrappen. In plaats daarvan werd de uitzending van woensdag over Peter R. de Vries herhaald.

De misdaadjournalist werd afgelopen dinsdag kort na de uitzending van Boulevard neergeschoten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, over zijn toestand is weinig bekend.

Besluit Hilversum

"Persvrijheid is een groot goed in Nederland", schrijft de gemeente Hilversum in een verklaring. Dat zou een 'belangrijk argument' zijn geweest in het besluit om toe te staan dat de uitzendingen vanaf het Mediapark worden hervat. De geheime locatie is samen met de driehoek in Hilversum (burgemeester, officier van justitie en politiechef) bepaald.

De directie van RTL laat weten vertrouwen te hebben in de adviezen van de veiligheidsautoriteiten.