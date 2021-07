Uitzending RTL Boulevard geschrapt na 'ernstige dreiging', studio ontruimd

De studio van RTL Boulevard op het Leidseplein in Amsterdam is vanmiddag vlak voor de uitzending van 18.35 uur ontruimd vanwege een ernstige dreiging. Dat meldt RTL Nieuws . Bronnen melden aan RTL dat de bedreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad zou komen.

RTL zegt zelf dat de informatie uit de hand van de driehoek komt, die bestaat uit de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie in Amsterdam. De redactie heeft vervolgens zelf besloten om niet uit te zenden vanuit de studio.

Een woordvoerder van de gemeente vertelt tegen RTL Nieuws dat er informatie binnen is gekomen over de dreiging. "Er worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen bij de studio op het Leidseplein", aldus de woordvoerder tegen de nieuwszender.

Peter R. de Vries

Het is op dit moment niet duidelijk of de dreiging te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries van afgelopen dinsdagavond. Hij werd onderweg naar de parkeergarage na een uitzending van Boulevard neergeschoten en vecht nog steeds in het ziekenhuis voor zijn leven.