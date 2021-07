Steven Berghuis is pas de vierde Feyenoorder die voor Ajax gaat voetballen

Met de transfer van Steven Berghuis naar Ajax is hij de vierde speler die direct overkomt van aartsrivaal Feyenoord. Henk Groot, Jan Everse en Arnold Scholten gingen hem voor. Andersom gebeurde het een stuk vaker.

Groot was de eerste die van Feyenoord naar Ajax ging. Dat deed hij in 1965. Opvallend is dat de spits twee jaar eerder de omgekeerde weg aflegde. Ook Everse (1977) en Scholten (1995) verruilden Rotterdam voor Amsterdam. Voor Scholten geldt hetzelfde als voor Groot; hij vertrok eerst van Ajax naar Feyenoord.

Berghuis is de duurste speler die een transfer maakt tussen Ajax en Feyenoord. Hij kost de Amsterdammers zo'n 5,5 miljoen euro. Vijftien jaar geleden betaalde Feyenoord 2,5 miljoen euro om Angelos Charisteas weg te halen bij Ajax.

Cruijff naar Feyenoord

De meeste beruchte transfer tussen beide clubs is die van Johan Cruijff. De eeuwige nummer 14 kwam in 1983 niet meer genoeg aan spelen toe bij Ajax en de club wilde doorschakelen naar opkomende talenten. Na 275 wedstrijden als Ajacied, waarin hij maar liefst 266 keer scoorde, vertrok Cruijff naar Feyenoord. Met de Rotterdammers werd hij kampioen, waarna Nederlands beste voetballer ooit zijn spelerscarrière beëindigde.

Tot slot maakte doelman Kenneth Vermeer zeven jaar geleden de transfer van Ajax naar Feyenoord. In Amsterdam was hij reservekeeper en in Rotterdam kon de geboren Amsterdammer iedere wedstrijd spelen. "Er gaan verschillende gedachtes door je heen, maar uiteindelijk moet je voor jezelf kiezen en voor je carrière gaan. Je kan op dat punt niet gaan denken wat de supporters ervan zullen vinden", zei Vermeer daarover tegen Voetbalzone.

Overige spelers die van Ajax naar Feyenoord gingen: