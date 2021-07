Volendamse Jessica Schilder Europees kampioen kogelstoten Onder-23

Met een laatste stoot van 18,11 meter heeft Jessica Schilder goud gepakt bij het EK Onder-23 jaar in Tallinn. De kogelstootster uit Volendam toont daarmee in vorm te zijn met het oog op de Olympische Spelen van later deze maand.

Schilder streed met Lea Riedel uit Duitsland en de Zweedse Axelina Johansson om het goud. Na vijf pogingen had Schilder net als Johansson 17,85 gestoten. In de laatste poging kwam Riedel een centimeter verder: 17,86.

In haar ultieme poging liet Schilder zien de sterkste te zijn door de kogel over de 18 meter te stoten. Met 18,11 bleef ze de Duitse 35 centimeter voor.

Op de Olympische Spelen in Tokio komt Schilder op vrijdag 30 juli in actie. Als ze de kwalifciatieronde doorkomt is een dag later de finale.