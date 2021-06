Jessica Schilder met absurde afstand Nederlands kampioen kogelstoten

Daarmee noteerde Schilder een persoonlijk record in Breda. In haar zesde poging gooide ze de kogel 30 centimeter verder dan haar vorige persoonlijk beste afstand. In mei wierp ze op de Harry Schulting Games in Vught 18.47 meter. Met de afstand van 18,77 meter zit Schilder slechts 10 centimeter onder het Nederlands record. Dat is sinds 1998 in handen van Corrie de Bruin.

Op de EK indoor begin dit jaar werd Schilder knap vierde. Daar greep ze ook een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.