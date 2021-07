Plan voor woningbouw gemeentehuis stap verder: grond verkocht aan ontwikkelaar

Het voormalig gemeentehuis bestond uit een stolp met daarachter een aangrenzend gebouw en terrein. De stolp is eind vorig jaar al verkocht en daar komt een tandartsenpraktijk en een vestiging van een bank in. Het aangrenzende gebouw wordt straks gesloopt en daar komen de zestien woningen te staan. Omwonenden zijn volgens de gemeente via een informatiebijeenkomst al geïnformeerd. Verwacht wordt dat het nieuwe bestemmingsplan voor de woningen volgend jaar wordt goedgekeurd en de eerste paal begin 2023 geslagen kan worden.

"Hiermee voldoen we aan de grote behoefte om woningen te bouwen voor jongeren en ouderen. En uiteindelijk zal woningbouw op die plek ook een mooie bijdrage leveren aan een vitaal dorpscentrum in Venhuizen", laat wethouder Yvonne Roos weten.

