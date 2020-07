Twee inschrijvingen voor voormalige gemeentestolp in Venhuizen

VENHUIZEN - De gemeente Drechterland heeft twee inschrijvingen gekregen voor het voormalige gemeentehuis in Venhuizen. Een beoordelingscommissie kijkt binnenkort naar de plannen voor een nieuwe invulling van het karakteristieke pand.

Het voormalige gemeentehuis aan het Westeinde in Venhuizen staat sinds 6 mei te koop. De gemeente schreef destijds een wedstrijd uit voor de verkoop van de stolp. Die wedstrijd eindigde deze week en gemeente Drechterland heeft twee plannen ingediend gekregen voor een nieuwe invulling.



De beoordelingscommissie bestaat uit een afgevaardigde namens de ondernemers in Venhuizen, een lid van klankbordgroep ’t Weijver (voormalig gemeentehuislocatie) en medewerkers van de gemeente. Na de zomervakantie neemt het college van Drechterland vervolgens een besluit over de ingediende plannen en het vervolgproces.

Centrumplan Venhuizen

De verkoop van de stolp is onderdeel van het Centrumplan Venhuizen, waarbij de voorwaarde is dat de stolp behouden blijft. Ook moet de nieuwe invulling van het gebouw een toegevoegde waarde hebben voor een levendig centrum met een plek waar men elkaar kan ontmoeten.