Badpop voorlopig laatste popfestival van Noord-Holland: "We hebben geluk gehad"

BLøf, Waylon, Son Mieux, Robbing Banks: ze mochten allemaal voor het eerst weer op een festival spelen tijdens Badpop Waarland. Uitverkocht en nog net op tijd voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen. Het hele dorp liep er gisteren voor uit. "Woooh, niet normaal. Je weet gewoon; dit is het beste feest in de regio."

'First party in a long time', was de slogan voor Badpop Waarland, het eerste popfestival van Noord-Holland in bijna twee jaar tijd. In twee weken tijd heeft de organisatie het festival van de grond getild. Wat de datum betreft zijn ze precies op tijd: de volgende dag zijn festivals zonder vaste zitplaats voorlopig weer van de baan. In Waarland kunnen ze dus op de valreep nog net wel los.

Wilfred Bruin van Badpop kijkt heel tevreden toe. "Heerlijk al die blije gezichten van de mensen op wat nu misschien wel het enige feestje van deze maand kan zijn. We hebben geluk gehad. Alles zit mee; het weer, de artiesten en we mogen een uur langer door."

Los

Tientallen extra vrijwilligers zijn ingezet om alle coronachecks te doen bij de ingang van het festivalterrein. Zonder grote opstoppingen is iedereen op tijd binnen voor de hoofdact Bløf. Bruin: "Iedereen kan los hier in Waarland. Dat we gewoon dicht bij elkaar kunnen staan. Prachtig dat het hier in zo'n klein dorp kan. Het is wel een heel uniek evenement geworden."

Zie hier hoe Waarland los gaat op Bløf: