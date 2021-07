Zo woont Dennis in Haarlemse kerk: "Stond gewoon op Funda"

Een kroeg, een sportschool of een appartementencomplex: omdat steeds minder mensen naar de kerk gaan, moet voor steeds meer kerkgebouwen een andere bestemming worden gezocht. Dennis Weening kan er over meepraten, want hij woont sinds kort in de Pastoor van Arskerk in de Haarlemse Parkwijk.

Hij woont er niet alleen, maar met zijn eigen en twee andere gezinnen. De kerk was namelijk groot genoeg om er drie riante, zelfstandige woningen van te maken. En zo geschiedde, in 2018, waarmee het interieur een flinke facelift kreeg. Kopen zonder woonbestemming "Deze kerk stond gewoon op Funda", zegt Dennis, die er met zijn vrouw en drie kinderen woont. "Omdat ik mijn vorige huis (een loods aan het Spaarne, red) goed heb kunnen verkopen, kon ik aan dit avontuur beginnen." En een avontuur was het zeker, want bij het tekenen van het koopcontract had de kerk had nog helemaal geen woonbestemming. "We hebben dit gekocht in 2018 zonder dat we zeker wisten of we een vergunning voor een woonbestemming zouden krijgen. Daar hebben we toen 22 maanden op moeten wachten. Sommige van de architecten die we hadden benaderd, zeiden dat we het niet moesten doen omdat het risico te groot was. Maar wij geloofden er echt in. Dit zou gewoon lukken."

Quote "Alles wat je nodig hebt om energieneutraal te zijn, dat hebben we" Dennis Weening

Inmiddels is niet alleen de vergunning al binnen, ook de verbouwing is zo goed als rond. "Het hele gebouw is klimaatneutraal, alles is geïsoleerd. We hebben een warmtepomp (zuinig alternatief voor de traditionele verwarmingsketel, red), geen gas en natuurlijk 43 zonnepanelen. Alles wat je nodig hebt om energieneutraal te zijn, dat hebben we." Tekst gaat door onder de foto .

Links Heilige Hart Kerk waar appartementen inzitten rechts Jopenkerk voordat het een cafe werd - Michael van der Putten

De Pastoor van Arskerk is bij lange na niet de enige kerk die de afgelopen jaren een andere bestemming heeft gekregen. Zo werd de Jacobskerk een grand café, is de Bethelkerk jarenlang een sportschool geweest en is de Heilige Hartkerk omgedoopt tot appartementencomplex. Maatschappelijke functies Iemand die zich daarmee bezig houdt is Hans Luttik. Hij is van de organisatie Geloof in de Stad. Hans is, zoals hij dat zelf noemt, 'coördinator van een kluit samenwerkende kerken die bekijkt welke andere functies kerken kunnen krijgen.' "Het gaat dan voornamelijk om maatschappelijke functies", legt Hans uit. "Je hebt bijvoorbeeld in Schalkwijk Het Open Huis. Dat is een kerkgemeenschap met een maatschappelijk centrum waar cursussen worden gegeven en huiswerkbegeleiding." Op die manier is een kerk niet alleen een plek om te bidden, maar staat het centraal in een buurt. 'Niet volproppen met huurders' Terug bij Dennis in zijn kerk kan hij wel begrijpen dat kerken andere functies krijgen. "Het zou zelfs kunnen helpen tegen de woningnood die momenteel speelt." Maar het is volgens Dennis niet goed als kerken worden volgepropt met huurders. "Kerken moeten wel een bepaalde status behouden. " Op de vraag wat Dennis denkt God ervan vindt dat hij zíjn huis gebruikt, moet de Haarlemmer lachen. "Ik denk dat Hij trots op ons is."