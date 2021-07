Celstraf geëist voor Nieuwedieper (23) die geld aftroggelde als 'bankmedewerker'

Een 23-jarige man uit Den Helder en een 19-jarige man uit Den Haag moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, elk een jaar de gevangenis in voor het geld aftroggelen van mensen die in de veronderstelling waren dat ze met een bankmedewerker spraken.

De slachtoffers werden door de verdachten gebeld met de mededeling dat er verdachte afschrijvingen van hun rekeningen waren gezien. De 'bankmedewerker' kon ze echter geruststellen: net op tijd was de overschrijving tegengehouden. Maar om het helemaal op te lossen, moesten de mensen hun pincode afgeven. Dan kon de bank het geld terugboeken.

Tegelijkertijd zou er iemand aan de deur komen die de pinpas in zou nemen; deze kon niet meer worden gebruikt. Diegene kwam inderdaad en zodra de persoon voor de deur stond, konden de slachtoffers de zogenaamde bankmedewerker bellen ter verificatie.

Doorgeknipt

Deze tweede persoon knipte de pas doormidden, stopte hem in een envelop en nam hem mee. Maar de mensen waren opgelicht: er werd toch voor duizenden euro's opgenomen.

In januari werden de twee verdachten aangehouden. Naast 12.000 euro aan contant geld, werden in hun auto ook veel sigaretten, VVV-bonnen en bankpassen gevonden. Op camerabeelden is te zien hoe ze met de gestolen passen dure aankopen deden en geld opnamen. Ze maakten slachtoffers in Oegstgeest, Sassenheim, Bennebroek, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Hoofddorp.

Laag

De officier van justitie noemde het 'een lage vorm van criminaliteit die zich speciaal richt op kwetsbare ouderen'. Ze eist een jaar gevangenisstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Vorige maand werden ook al een 23-jarige man (niet dezelfde persoon als deze verdachte) en een 31-jarige man uit Den Helder veroordeeld voor oplichterij, ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. Zij vroegen hun slachtoffers echter om hun waardevolle spullen bij elkaar te verzamelen, zodat een medewerker langs kon komen om die zogenaamd te 'taxeren'.