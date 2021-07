Vaccinatielocatie NDSM-terrein twee dagen dicht vanwege festivals, VVD vraagt om opheldering

Honderden Amsterdammers die een vaccinatieafspraak hebben op 31 juli of 1 augustus, kunnen niet meer terecht op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. Dat weekend worden daar voor de ingang de festivals Pleinvrees en De Zon georganiseerd. Dit zorgt voor verbaasde reacties: "Ik snap niet dat je een festival verkiest boven het vaccineren."

Dat op het NDSM-terrein op deze data de festivals zouden plaatsvinden, was onderdeel van het huurcontract dat de GGD Amsterdam met de eigenaar van het terrein sloot, legt een woordvoerder uit. "Als er weer festivals plaats zouden mogen vinden, dan zou de vaccinatielocatie die dag dicht gaan." Die afspraak was verwerkt in het landelijke afsprakensysteem voor de eerste vaccinatie-afspraak, maar bij de tweede is het misgegaan.

Marianne Poot, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam is het eens met Heleen: "We moeten nu juist duidelijk maken dat vaccineren ontzettend belangrijk is, en dit geeft een heel ander signaal af."

Heleen (24) kreeg gisteravond het sms'je van de GGD. "Ik dacht eigenlijk eerst dat het nep was", vertelt ze. Ze baalt ervan dat de afspraak niet doorgaat. "Ik was verbaasd en eigenlijk ook wel boos toen ik erachter kwam dat een festival voorrang krijgt op vaccinaties."

Andere locatie

De GGD laat weten dat mensen met een vaccinatieafspraak op 31 juli of 1 augustus op het NDSM-terrein gewoon op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip terecht kunnen bij andere priklocaties. "Er is voldoende capaciteit om iedereen een vaccinatie te geven", zegt een woordvoerder.

Volgens Heleen is dat goed nieuws, maar had ze dat wel graag willen horen van de GGD. "Dat stond niet in mijn sms'je en ik heb ook geen nieuwe waarin dat wel staat. Ik heb verder ook niets gehoord van de GGD zelf, dus als dat zo is mogen ze dat wel aan mij vertellen vind ik."

Opheldering

Marianne Poot wil woensdag in de raad om opheldering vragen. "Er zijn nog wel een aantal dingen waar ik meer over wil weten", vertelt ze. "Hoe zit het bijvoorbeeld met de andere locaties? AFAS is ook een locatie waar festivals plaatsvinden, net als de RAI. Ik ben heel benieuwd of op deze locaties ook festivals of andere zaken gepland staan."