Woonwagenkamp Zomervaart gaat uitbreiden: "Klein feestje"

Afgelopen najaar stond de raad al positief tegenover de uitbreiding en ook uit onderzoek bleek dat uitbreiding mogelijk is. Uit een inventarisatie vorig jaar is gebleken, dat tien personen in aanmerking komen voor een standplaats. Die zijn vooral bedoeld voor (klein)kinderen, die nu geen standplaats hebben en meestal inwonen bij (groot)ouders.

"We hebben een wachtlijst van 35 geïnteresseerden vanuit de bewonersvereniging", vertelt voorzitter en bewoner Tony van der Kooij. "Dat zijn met name jongvolwassenen, maar bijvoorbeeld ook mijn eigen nichtje die al twintig jaar op een eigen plek wacht. Dit is reden voor een klein feestje, dat de uitbreiding doorgaat." Naar schatting heeft het woonwagenkamp volgens Van de Kooij nu zo'n 200 bewoners.

Bij een eerdere uitbreiding van het woonwagenkamp kwamen de bewoners in protest. Anders dan zij hadden gewild, werden er acht vaste huizen geplaatst in plaats van woonwagens. De toenmalig wethouder liet weten dat dit naar voren was gekomen uit een enquête onder de bewoners.

Cultuur

Fractievoorzitter Menno Jas van De Realistische Partij (DRP) wilde daarom een extra regel aan het raadsvoorstel toegevoegd hebben, waarin staat vastgelegd dat ten allen tijde de cultuur en tradities van de woonwagenbewoners voorop staan. "Met deze uitbreiding moet het mogelijk zijn om te wonen in een woonwagen. In de geschiedenis bleek dat er niet aan de verwachting van de mensen werd voldaan", aldus Jas.

Waar meerdere partijen de toevoeging niet nodig achtten, is de extra regel volgens Kees Maas, fractievoorzitter van de ChristenUnie belangrijk voor de erkenning van de bewoners. Dat vindt ook fractievoorzitter Arnica Gortzak van de PvdA: "Het maakt wel degelijk het verschil voor de bewoners van het kamp en het gevoel dat daar leeft, omdat het eerder niet goed gegaan is. Ook al was de intentie om het goed te regelen."

De uitbreiding zal naar verwachting vier jaar in beslag nemen.