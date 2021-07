Aangeboden: ultieme droombaan voor racefans, werken in de pitstraat tijdens F1

De wagen van Max naar de weegschaal duwen? Van dichtbij zien hoe alle Formule 1-teams zich opmaken voor dé race? Je zou het zomaar mee kunnen maken, in de rol van 'Technical Pitlane Assistent'. Het is dé vrijwilligersbaan tijdens de Formule 1 in Zandvoort en iedereen mag vanaf vandaag op die vacature solliciteren.

"Je moet natuurlijk wel iets met autosport hebben en de voor- en achterkant van een auto van elkaar kunnen onderscheiden", grapt Jan Lammers, oud-coureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix (DGP). "Maar het is natuurlijk de droombaan voor iedere raceliefhebber."

In de pitstraat hard aan de slag

Lammers maakte de vacature vandaag openbaar. De gelukkige "winnaar of winnares" zal in september onderdeel uitmaken van het vrijwilligersteam van het bouwbedrijf wat ook het circuit compleet heeft gerenoveerd. Van 2 tot en met 5 september begint je werkdag op de camping naast het circuit en je wordt dan per bus naar je werkplek gebracht. De plek waar alle bezoekers die dagen wel rond zouden willen snuffelen: de pitstraat.

In de vacature staat dat je zowel het Nederlands als het Engels machtig moet zijn. Het is nog best een verantwoordelijke functie. "Je moet bijvoorbeeld helpen bij het manoeuvreren van de wagens als ze naar de weging of de meting worden geduwd. Diegene moet wel een goede aanpakker zijn, iemand die initiatief neemt en technisch inzicht heeft", aldus Lammers. In augustus volgt een spoedopleiding, gecoördineerd door de KNAF (Knac Nationale Autosport Federatie, red.). "Er zijn op technisch gebied zoveel dingen te doen die dagen. Er valt genoeg te monteren en demonteren, ook aan zaken die indirect met de race te maken hebben", vertelt Lammers.

Kleine kans op praatje met Max

Iemand die liever met zijn of haar handen in de zakken staat en slap in de knieën wordt als een coureur langsloopt, hoeft dus niet te reageren. De coureurs van dichtbij in actie zien, dat is wel een zekerheid. Maar of je ze ook te spreken krijgt? "Dat is zeker niet vanzelfsprekend", aldus Lammers. "Zij hebben een ontzettend strak gecoördineerd schema tijdens zo'n weekend." Reageren op de vacature kan tot en met vrijdag 16 juli.