Teruggekeerde Oosting op ontdekkingsreis bij AZ

Het was een van de opvallendste moment bij de oefenwedstrijd van AZ tegen NEC in Dirkshorn: Thijs Oosting als linksachter. De veelzijdige voetballer is na een half jaar RKC terug bij de Alkmaarders. In Waalwijk speelde de 21-jarige Oosting echter nog in de punt van de aanval.

"Ben je verbaasd dat ik linksachter speel?", vraagt Oosting gekscherend na afloop van de met 4-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen NEC. "Ik heb in mijn jeugd op meerdere posities gespeeld en de trainer wilde me nu, bij afwezigheid van Owen Wijndal, als linksachter proberen. Ik kan op meerdere plekken spelen dus we gaan het gewoon proberen."

Ontdekkingsreis

Trainer Pascal Jansen was erg nieuwsgierig naar het experiment met Oosting. "We hebben het uitvoerig besproken. We houden het samen op een ontdekkingsreis. Hij mag dingen van mij proberen en er mogen ook dingen fout gaan. We lopen vanzelf tegen zaken aan die beter of anders kunnen", aldus Jansen over de nieuwe rol van Oosting.

