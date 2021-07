Zoektocht FC Volendam naar nieuwe keeper nog zonder al te veel succes

Komende week gaat FC Volendam op trainingskamp maar een eerste keeper is nog altijd niet gevonden. Gisteren beproefde Marko Deronja zijn geluk onder de lat in de oefenwedstrijd tegen Woudia All Stars.

FC Volendam won eenvoudig met 12-0 en de Sloveen kreeg in het half uur dat hij mocht meespelen niets te doen. "Hier kunnen we geen oordeel over geven", erkende trainer Wim Jonk na afloop van het duel in Westwoud.

Via zijn zaakwaarnemer belandde de 25-jarige Deronja in Volendam waar hij twee keer meetrainde. De kans dat hij er komende week op trainingskamp ook bij is, lijkt niet groot, al wilde Jonk daar gisteravond nog niets over zeggen. De Sloveen versleet sinds 2014 meer dan tien (!) clubs en was niet beschikbaar voor een interview.

