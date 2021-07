Bedenker 'Zeesluis IJmuiden' ziet sluis voor het eerst: 'Aftellen is begonnen'

Liesbeth van de Pieterman uit IJmuiden won de naamwedstrijd van de gemeente Velsen voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Nu de werkzaamheden (bijna) zijn afgerond neemt de spanning ook bij haar toe. "Dit is heel spannend. Ik ben al aan het aftellen."

Liesbeth is inmiddels een bekende IJmuidense. Als naamgever van het bouwwerk met internationale allure, stond ze zo'n beetje in iedere krant en was ze te beluisteren op alle landelijke radiostations. Maar wat weinig mensen weten is dat Liesbeth de zeesluis nog niet eerder had gezien. "Eigenlijk is het schandalig", lacht ze.

Afgelopen weekend verwonderde ze zich - vijf jaar na de start van de bouw - alsnog over de 'imposante' zeesluis. "Ik kan niet wachten tot januari. Misschien kan Willem-Alexander me wel komen halen, want ik heb wel een rollator."

