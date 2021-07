Megaproject 'Zeesluis IJmuiden' klaar om getest te worden: "Een mijlpaal"

Jan Rienstra, projectmanager bij Rijkswaterstaat, is verheugd met de ontwikkelingen. "Dit is een mijlpaal", zo vertelt hij. "Aannemerscombinatie OpenIJ is bezig met de laatste terreininrichtingen en dan leveren ze de zeesluis deze zomer nog op. We kunnen nu gaan testen en dat wordt eigenlijk best een ontdekkingsreis. Een interessante tijd ook, die we goed moeten doorlopen."

Coby Springers, bewoner van sluiseiland, kan voor haar woning een lach niet onderdrukken. "Ein-de-lijk", zegt ze. "We krijgen de rust weer terug en dat is gewoon best prettig natuurlijk. Tegelijkertijd vonden we het geweldig om het bouwproces mee te maken en om straks pal naast de grootste zeesluis ter wereld te wonen."

67 miljoen

Het Rijk maakte deze week bekend dat de maatregelen om verzilting tegen te gaan 67 miljoen euro meer zal gaan kosten. Een damwand waarmee het zoute water moet worden weggevoerd naar het gemaal is complexer en duurder dan gedacht.

Jan Rienstra van Rijkswaterstaat legt in de video uit hoe het kon gebeuren dat er meer geld moet worden vrijgemaakt.