Dit jaar toch nog Kaeskoppenstad

Kaeskoppenstad gaat dit jaar toch door. Dat meldt de organisatie opgetogen op de eigen Facebookpagina. "In het weekend van 18 en 19 september 2021 verandert Alkmaar eindelijk weer in Kaeskoppenstad. We nemen je mee naar het einde van de zestiende eeuw, iets wat vorig jaar helaas niet mogelijk was", aldus de organisatie.