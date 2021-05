Kaeskoppenstad hoopt op 13e editie in september

Vanwege corona was er vorig jaar geen Kaeskoppenstad in het oude centrum van Alkmaar, maar de organiserende stichting hoopt dat de dertiende editie dit jaar wel kan worden gehouden, al dan niet in alternatieve vorm. Er wordt gemikt op september.

Vorig jaar hoopte stichting Kaeskoppenstad nog dat het dit jaar 'gewoon' in juni door zou kunnen gaan, maar dat komt te vroeg. September is realistischer en ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen.

"We proberen een leuke, alternatieve vorm voor Kaeskoppenstad te bedenken die coronaproof en veilig is voor onze figuranten en onze bezoekers", zegt voorzitter Klaas Kirpensteijn. Eerder lagen er al grootse plannen en nieuwe thema's klaar, maar wat het publiek precies gaat beleven is nog even afwachten, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.