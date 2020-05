Kaeskoppenstad prikt datum voor volgend jaar: "Zoals gebruikelijk eerste weekend in juni"

ALKMAAR - Vanwege het coronavirus kan het historische evenement dit jaar niet door gaan. Tijdens het evenement waant Alkmaar zich weer in de Gouden Eeuw. "We hebben een jaar langer om Kaeskoppenstad voor te bereiden, dus het wordt volgend jaar nog leuker." Kaeskoppenstad vindt volgend jaar plaats op 5 en 6 juni.

Dit jaar werd het evenement voor de dertiende keer georganiseerd: "Ik geloof er niet in, maar volgens sommige mensen is dertien een ongeluksgetal", grapt de voorzitter van Stichting Kaeskoppenstad, Klaas Kirpensteijn, aan de telefoon.

Hij vindt het erg jammer dat het evenement dit jaar niet door kan gaan, maar begrijpt het volkomen: "Met pijn in ons hart hebben we besloten dat Kaeskoppenstad dit jaar niet door gaat. We gaan onze pijlen helemaal richten op 2021."

Eerder hoopte het bestuur dat Kaeskoppenstad plaats kon vinden in september: "Maar het is ons inmiddels duidelijk dat dat niet gaat lukken."

Figuranten

Het evenement maakt gebruik van zo'n 750 vrijwillige figuranten. Normaal gesproken organiseert de stichting workshops om helemaal in de huid van hun personage uit de Gouden Eeuw te kruipen. "De workshops konden ook niet doorgaan, dus ook een goede voorbereiding kan op deze manier niet plaatsvinden. Voor de vrijwilligers is het een enorme teleurstelling, maar iedereen begrijpt het."

Over de financiën maakt Kirpensteijn zich nog geen grote zorgen: "We krijgen subsidie van de gemeente en van een aantal stichtingen. Ik hoop dat wij het geld dat bedoeld was voor dit jaar, volgend jaar kunnen gebruiken." Over de kosten die Kaeskoppenstad al heeft gemaakt voor de editie van dit jaar, is de stichting in overleg met de gemeente.