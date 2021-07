Onduidelijkheid rondom Chinees spookhotel lijkt voorbij, hotel heeft nieuwe eigenaar

Het China Center Hotel is niet meer, sinds een aantal maanden prijkt de naam 'Hotelux' op het gebouw aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp en bevestigt ook de gemeente dat het hotel is overgenomen. In de volksmond werd het gebouw 'het Chinese spookhotel' genoemd, omdat het gebouw jarenlang leeg stond. Maar met de nieuwe eigenaar lijkt er nu schot in de zaak te zitten.