Chinees 'spookhotel' doorn in het oog van gemeente en bewoners

HOOFDDORP - Waar vijf jaar geleden aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp de eerste veelbelovende paal van het China Center Hotel de grond in ging, is het hotel nog steeds niet opgeleverd. Tot ergenis van de gemeente. Het hotel, gericht op Aziatische klanten, zou begin 2019 de deuren openen, maar wie nu langsrijdt, ziet niets meer dan een leegstaand pand.

"Het duurt allemaal té lang, vertelt woordvoerder Marcel Duyvestijn van de gemeente Haarlemmermeer. "Wij hebben deadlines opgelegd en die worden overschreden, we zitten er als gemeente kort op en zijn bereid juridische stappen te nemen." Het hotel zou bijna twee jaar geleden de deuren openen, waarna gasten gebruik zouden kunnen maken van een restaurant, een karaokebar, een casino en een galerie met Chinese producten. Maar wie daar nu op hoopt, komt van een koude kermis thuis: enkel de gokhal onder het hotel is toegankelijk. Oplevering vertraagd 'door coronacrisis' Hotelmanager Jeffrey Chan heeft nog niet gereageerd op vragen van NH Nieuws, maar aan de gemeente heeft hij laten weten dat de coronacrisis de oplevering heeft vertraagd. Een opvallend argument, want de oplevering was gepland voor begin 2019, terwijl de coronacrisis Nederland pas een jaar later in z'n greep kreeg. Tekst gaat verder onder kaartje

Het hotel is een doorn in het oog van de gemeente en het houdt ook de gemoederen bezig in de omliggende dorpen. Op een Facebookpagina van Nieuw-Vennep wordt geschreven: "Spookhotel? Nu 5 jaar later na de eerste paal staat er wel een gebouw maar daar is ook alles mee gezegd. De letters 'HOTEL' staan nog steeds niet op het dak en het gebouw is nog lang niet af. Er is dan ook jaren lang niet veel reuring geweest op het terrein."