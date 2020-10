Hotels Haarlemmermeer beschikbaar voor coronapatiënten, horecapersoneel ingezet in de zorg

HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer is met verschillende hoteliers en horecaondernemers in gesprek over de opvang van coronapatiënten en de mogelijkheid om horecapersoneel in te zetten in de zorg. Floris Licht van het Novotel laat weten dat zijn hotelbedden beschikbaar zijn en Jos Bolte, eigenaar van Café De Polderboom in Hoofddorp, bevestigt op zijn beurt dat zijn personeel kan worden ingezet in de zorg.

Ook andere hoteliers in Haarlemmermeer bevestigen open te staan voor een gesprek. Marcel de Jong, eigenaar van de Rustende Jager in Nieuw-Vennep en Hotel De Beurs in Hoofddorp vertelt in te zijn voor een gesprek. "Maar ik weet nu niet zo goed wat er dan allemaal bij komt kijken."

"Wij hebben momenteel weinig bezetting, zodra er straks een tekort aan capaciteit is, willen we daarin graag helpen", bevestigt Floris Licht van het Novotel in Hoofddorp. Ook tijdens de eerste golf heeft Licht aangeboden etages of delen van zijn hotel in te kunnen richten voor coronapatiënten, maar tot op heden geen concrete aanvragen gekregen. "Als het bij de tweede golf wel gaat spelen, staan wij hier natuurlijk nog steeds voor open."Gauw samenkomen en bespreken hoe we dat in gaan richten."

Licht biedt zijn hotelkamers tegen een kostprijs van 15 euro per nacht aan: "Daarmee krijgen wij de boel net rond. Wij doen dit om ons steentje bij te dragen aan de hele situatie, wij hoeven daar dan ook niet rijk van te worden."Hij vertelt dat het Novotel al vanaf maart mensen opvangt die thuis geen veilige omgeving hebben. Ook vluchtelingen die tussen wal en schip vallen kunnen al maanden bij ons terecht", aldus Floris Licht van het Novotel in Hoofddorp.

Van der Valk

Bill van der Valk, directeur van het hotel langs de A4, had tijdens de eerste coronagolf al contact met wethouder Ruigrok. Hij laat weten de mogelijkheid zijn bedden beschikbaar te stellen te overwegen. "Ik sta er altijd voor open, maar op dit moment hebben internationale basketballteams een deel van het hotel afgehuurd in verband met een toernooi. De bedoeling is dat zij hier in een 'coronabubbel' kunnen verblijven en dat gaat niet samen met de opvang van coronapatiënten. Mocht het onverhoopt toch niet doorgaan, gaan we zeker nog in gesprek."

Horecapersoneel inzetten in de zorg

En het zijn niet alleen de hoteliers waarmee wethouder Ruigrok in gesprek is. Horecaondernemer Jos Bolte heeft vandaag bevestigd dat hij zijn personeel beschikbaar stelt om in te zetten in de zorg: "Op dit moment heb ik nog 52 mensen in dienst die ik door moet betalen, dus ik dacht: 'laat ik dan in ieder geval iets goeds doen voor de maatschappij'", vertelt Bolte zojuist. "Ik had eerst 72 mensen in dienst, daarvan hebben we ruim twintig man op een zijspoor moeten zetten. Maar totdat ik ook van de rest afscheid moet nemen, kan ik ze maar beter ergens inzetten waar het nodig is."

Bolte vertelde op de avond van de persconferentie dat hij door de coronacrisis al zeven maanden met zijn rug tegen de muur staat. De gedwongen sluiting van de horeca was een klap in het gezicht. Op de vraag hoe verder, reageerde hij: "We gaan de komende uren onze gasten in het zonnetje zetten en een onvergetelijke avond bezorgen en heel veel nieuwe ideeën bedenken." Een van die ideeën zou het omscholen van zijn personeel kunnen zijn.

Handen aan het bed

Het is echter nog maar de vraag of de hotelbedden en het personeel functioneel gebruikt kunnen worden. Een woordvoerder van het Spaarne Gasthuis laat weten: "Het is mooi dat veel organisaties ons willen helpen. Het aantal bedden is op dit moment niet het grootste probleem. Het zijn de handen aan bed, daar is een tekort aan. Als er mensen zijn die een achtergrond in de zorg hebben en ons willen helpen dan wil ik iedereen vragen om zich aan te melden bij www.extrahandenvoordezorg.nl, zij coördineren alles voor ons."