Nieuwe maatregelen een klap voor kroegeigenaar Jos: "Je staat met je rug tegen de muur"

HOOFDDORP - Vol spanning keek Jos Bolte, horecaondernemer in Hoofddorp en Aalsmeer, naar de persconferentie vanavond. Terwijl premier Rutte de nieuwe coronamaatregelen bekend maakt, reageert Jos op de sluiting van de horeca: "We staan al zeven maanden met onze rug tegen de muur."

"Als er iets in de bedrijfsvoering niet goed gaat, dan kun je jezelf afvragen: 'Wat doe ik verkeerd', maar nu maakt het kabinet het onmogelijk om ook maar een euro te verdienen", aldus Jos Bolte na de persconferentie. Mark Rutte en Hugo de Jonge maakten vanavond bekend waar Jos al bang voor was. Horecagelegenheden moeten voor in ieder geval vier weken de deuren sluiten, en met drie zaken in zijn bezit is dat een harde klap.

Niet alleen een klap voor ondernemers, ook de bezoekers van Proeflokaal de Polderboom in Hoofddorp balen: "Ik werk bijvoorbeeld al zeven maanden thuis, de horeca voelt dan wel echt als een uitstapje."

Gasten in het zonnetje zetten

Op de vraag hoe nu verder reageert Jos: "We gaan de komende uren onze gasten in het zonnetje zetten en een onvergetelijke avond bezorgen en heel veel nieuwe ideeën bedenken."